الأعلى للدولة يطالب المركزي بصرف ميزانية حكومة باشاغا في حال إقرارها من النواب

1 يونيو، 2022 12:02 ص
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الأعلى للدولة يطالب المركزي بصرف ميزانية حكومة باشاغا
الأعلى للدولة يطالب المركزي بصرف ميزانية حكومة باشاغا

أخبار ليبيا 24 – خبر

شدد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الداعمون للتوافق بشأن اعتماد الميزانية على الأهمية البالغة. لاعتماد مجلس النواب الميزانية المقترحة من الحكومة الليبية .

وأوضح الأعضاء في بيان لهم أن اعتماد الميزانية يأتي اتساقا مع مبدأ تكامل السلطات وتعاونها بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في وحدة الدولة ومؤسساتها.

وشدد  أعضاء الأعلى للدولة على ضرورة التزام مصرف ليبيا المركزي بصرف الميزانية للحكومة الليبية حال إقرارها من مجلس النواب.

وطالبوا  المركزي بأن يحرص على استكمال جهود توحيد مجلس إدارته، تعزيزاً واحتراماً للقرار السيادي الوطني. والمساعدة في تحقيق مبادئ الشفافية والحكم الرشيد.

1 يونيو، 2022 12:02 ص
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