وليامز : عيد الفطر فرصة للتسامح والتقارب بين الفرقاء في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كافة الليبيين لوضع كل الخلافات جانبًا ولم الشمل والمضي قدما. مستلهمين القيم المثلة للتآخي والمحبة وتعزيز السلام في ليبيا.

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز آمل أن يعزز عيد الفطر المبارك فرص التسامح والتقارب بين الفرقاء في ليبيا.

#عيد_مبارك وكل عام والشعب الليبي العزيز بألف خير وسلام pic.twitter.com/FiB4bGBHSG — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) May 1, 2022

كما دعت وليامز لضرورة الحفاظ على والهدوء والسعي لإنهاء معاناة الشعب وتحقيق آماله في انتخاب من يمثله .