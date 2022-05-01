وليامز : عيد الفطر فرصة للتسامح والتقارب بين الفرقاء في ليبيا

1 مايو، 2022 10:48 م
0
ستيفاني وليام
ستيفاني وليام

أخبار ليبيا 24 – خبر

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كافة الليبيين لوضع كل الخلافات جانبًا ولم الشمل والمضي قدما. مستلهمين القيم المثلة للتآخي والمحبة وتعزيز السلام في ليبيا.

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز آمل أن يعزز عيد الفطر المبارك فرص التسامح والتقارب بين الفرقاء في ليبيا.

كما دعت وليامز لضرورة الحفاظ على والهدوء والسعي لإنهاء معاناة الشعب وتحقيق آماله في انتخاب من يمثله .

1 مايو، 2022 10:48 م
0

مقالات ذات صلة

لمنح الكبير عطلة للموظفين بحجة عيد العمال .. مواطنون في بنغازي لم يحصلوا على رواتبهم

1 مايو، 2022 10:31 م
المشير خليفة حفتر واللواء أحمد العريبي

بعد الزج باسمه في ترويج الشائعة .. اللواء العريبي ينفي نبأ وفاة المشير حفتر

1 مايو، 2022 10:11 م

متمنيا الازدهار لليبيا.. مجلس النواب يهنئ الليبيين بعيد الفطر

1 مايو، 2022 8:46 م

العدل تطلق مبادرة للتيسير على الغارمين في مؤسسات الإصلاح

1 مايو، 2022 8:38 م
زر الذهاب إلى الأعلى