لمنح الكبير عطلة للموظفين بحجة عيد العمال .. مواطنون في بنغازي لم يحصلوا على رواتبهم

1 مايو، 2022 10:31 م
7

أخبار ليبيا 24 – خبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر طوابير المواطنين في بنغازي يفترشون الأرض أمام أحد المصارف اليوم.

جاء ذلك بعد أن أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي قرار بمنح عطلة للموظفين بحجة عيد العمال.

وتسبب قرار الكبير في إغلاق المصارف أبوابها أمام المواطنين رغم استثنائية الظرف. وعلمه بأن مرتبات الجيش والأمن عن شهر مارس لم تصل إلا أمس.

ولازالت العديد من المدن الليبية تشكو من نقص السيولة في المصارف وعدم حصول الكثير من المواطنين على أموال لهم.

1 مايو، 2022 10:31 م
7

مقالات ذات صلة

قناة السويس

قناة السويس تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها

1 مايو، 2022 10:39 م
الاقتصاد السعودي

الاقتصاد السعودي يسجل نموا هو الأعلى منذ العام 2011

1 مايو، 2022 10:20 م
المشير خليفة حفتر واللواء أحمد العريبي

بعد الزج باسمه في ترويج الشائعة .. اللواء العريبي ينفي نبأ وفاة المشير حفتر

1 مايو، 2022 10:11 م

متمنيا الازدهار لليبيا.. مجلس النواب يهنئ الليبيين بعيد الفطر

1 مايو، 2022 8:46 م
زر الذهاب إلى الأعلى