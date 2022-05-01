لمنح الكبير عطلة للموظفين بحجة عيد العمال .. مواطنون في بنغازي لم يحصلوا على رواتبهم

أخبار ليبيا 24 – خبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر طوابير المواطنين في بنغازي يفترشون الأرض أمام أحد المصارف اليوم.

جاء ذلك بعد أن أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي قرار بمنح عطلة للموظفين بحجة عيد العمال.

وتسبب قرار الكبير في إغلاق المصارف أبوابها أمام المواطنين رغم استثنائية الظرف. وعلمه بأن مرتبات الجيش والأمن عن شهر مارس لم تصل إلا أمس.

ولازالت العديد من المدن الليبية تشكو من نقص السيولة في المصارف وعدم حصول الكثير من المواطنين على أموال لهم.