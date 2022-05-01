متمنيا الازدهار لليبيا.. مجلس النواب يهنئ الليبيين بعيد الفطر

1 مايو، 2022 8:46 م
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أخبار ليبيا 24

تقدم مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، بالتهنئة للشعب الليبي والشعوب الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال المجلس في بيان له: “تتقدم رئاسة وأعضاء مجلس النواب بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للشعب الليبي.. وكافة الشعوب الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على بلادنا وشعبنا وسائر الشعوب الإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وتمنى المجلس في بيان له أن يعم في هذه المناسبة العظيمة السلام والتقدم والرخاء والازدهار بلادنا وكافة بلاد المسلمين.

 

1 مايو، 2022 8:46 م
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