فريق الشط بطلًا لدوري رمضان لقدامى الرياضيين في طبرق

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو اللجنة المنظمة لدوري رمضان لقدامى الرياضيين في طبرق فايز رشيد المزيني إن فريق الشط تحصل على بطولة الدوري.

وأضاف المزيني لـ”أخبارليبيا24″ :”أسدل الستار وبكل نجاح لدوري المرحوم العمدة عبدالرازق موسى لميلس في نسخته الثامنة عشر بملعب نادي المختار”.

وأوضح عضو اللجنة أن المبارة النهائية شهدت لقاء فريقي الشط والنجمة والتي انتهت لصالح فريق الشط بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وأشار المزيني إلى أن اللقاء أدره الحكمان وليد امحارب وكمال المجدوب.

وذطر أن يوسف الشريف تحصل على جائزة افضل لاعب. وتحصل على جائزة هداف الدوري عادل صقر برصيد أربعة أهداف. وتحصل على جائزة أفضل حارس محمد العليقي.

ولفت عضو اللجنة إلى أنه تم تسليك الكؤوس والدروع وشهادات التقدير. بحضور عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية

يشار إلى أنه شارك في الدوري عدد 24 فريق قسمت على عدد 6 مجموعات على التالي :

* المجموعة الأولى : النصر . الأخضر . النجمة . الأهلي.

* المجموعة الثانية : دارنس . الهلال . الأفريقي . التعاون .

* المجموعة الثالثة : الشط . الاتحاد . المحلة . الصداقة.

* المجموعة الرابعة : المدينة . الأنوار . الأندلس . المختار .

* المجموعة الخامسة : الصقور . رفيق . شباب الجبل . التحدي .

* المجموعة السادسة : الروابي . الأولمبي . الترسانة . المروج.