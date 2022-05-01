إلقاء القبص على سارق إسقالة في منطقة الكويفية

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إلقى مركز شرطة الكويفية، القبض على شخص قام بسرقة حديد يستخدم في البناء (إسقالة) من منزل مواطن قيد الإنشاء وعند مشاهدته لأعضاء المركز قام بإلقاء قنبلة يدوية على أعضاء المركز.

وأكدت صفحة مديرية أمن بنغازي على الفيسبوك أنه وردت لشكوى من المواطن ن.أ.أ ضد أحد الاشخاص يقوم بسرقة الحديد المستخدم في البناء (إسقالة) من منزله الذي لا يزال قيد الإنشاء”.

وأضاف البيان “أكد المواطن أن الشخص القائم بالسرقة يستقل مركبة آلية نوع داوو كالوس حمراء اللون وعلى الفور أصدر رئيس مركز شرطة الكويفية مقدم طارق نجم تعليماته بضبط المركبة سالفة الذكر ومن على متنها”.

وتابع “تم خروج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وتم مشاهدة شخص يقوم بسرقة حديد. يستخدم في البناء ووضعه فوق مركبته.

وعند ضبطه قام بإخراج قنبلة يدوية (رمانة) ورميها على أعضاء المركز ولكنها لم تنفجر. وتم السيطرة عليه وضبطه وتم الانتقال به إلى المركز”.

واستطرد “بالإستدلال معه تبين أنه يدعى ي.ر.أ ليبي الجنسية واعترف بما نسب إليه.

وعند البحث في منظومة المطلوبين بالمركز اتضح أنه مطلوب على ذمة قضية سرقة أخرى.

اتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي سياق متصل تمكنت فرقة التحري العام التابعة لمكتب البحث الجنائي طرابلس من ضبط متهم بارتكاب جريمتي سرقة وخيانة الأمانة.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس في بيان لها، الجمعة، أن المتهم سطا على أموال من المحل الذي يعمل به بمنطقة مشروع الهضبة.

في حين قال البيان أن رجال الأمن عثروا داخل السيارة التي يمتلكها المتهم على بعض المسروقات. التي تحصل عليها من المحل كما استرجعوا مبلغًا ماليًا.

ولفتت مديرية أمن طرابلس إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهم، وإحالته إلى جهات الاختصاص.