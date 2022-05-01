تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي من النفط الخام خلال شهر رمضان

أخبارليبيا24- خاص

بلغت صادرات ميناء الحريقة في طبرق. خلال شهر رمضان المبارك 6 مليون برميل من النفط الخام من خلال عدد 6 نواقل نفطية.

وشحنت الناقلة النفطية ( ميلتيمي ) مليون برميل من النفط الخام في 05 رمضان ولم تحدد وجهتها.

والناقلة النفطية ( اكسبلورر ) شحنت مليون برميل من النفط الخام في 08 رمضان وكانت وجهتها إلى الصين.

وشحنت الناقلة النفطية ( زيوس ) مليون برميل من النفط الخام في 11 رمضان وكانت وجهتها إلى الصين.

وفي 16 رمضان شحنت الناقلة النفطية ( فرونت سافانا ) مليون برميل من النفط الخام وكانت وجهتها إلى بريطانيا.

و20 رمضان شحنت الناقلة النفطية (ماري سيكلوم) مليون برميل وكانت وجهتها إلى بومباي في الهند.

وشحنت الناقلة النفطية ( ميلتيمي ) شحنت مليون برميل من النفط في 25 رمضان وكانت وجهتها إلى الصين.

ويعتبر ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط من أهم الموانئ النفطية في ليبيا. ولشركة الخليج العربي للنفط لموقعه الجغرافي داخل خليج محمي من العوامل الجوية.

ويستلم الميناء النفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وكل هذه الشحنات كانت في خطوات احترازية ضد وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط والذي لم تسجل فيه اي حالات اغلاق منذ افتتاحه عام 1967.