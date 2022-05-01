تعرف على أماكن تأدية صلاة عيد الفطر وتوقيتها في طبرق

1 مايو، 2022 6:51 م
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أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن قسم شؤون المساجد  بمكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في طبرق تحديد عدد 6 ساحات لأداء صلاة العيد بالإضافة إلى المساجد التي يوجد بها ساحات.

والساحات التي حددها القسم هي: ساحة مسجد الفتح بحي المنارة.. ساحة الملعب البلدي بحي المطار القديم.. ساحة سوق السيارات بحي الحامية.

وشملت الساحات أيضا ساحة مسجد قباء بحي اشبيليا.. ساحة مسجد زيد بن حارثة حي الزهور.. ساحة شارع فلسطين .

  وتم تحديد موعد صلاة العيد غدا الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك على تمام الساعة 6:16 صباحا. 

1 مايو، 2022 6:51 م
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