تصفية الشاب ربيع العجيلي على يد مسلحين في صبراتة لأسباب مجهولة

أخبارليبيا24

شهدت مدينة صبراتة أمس السبت عملية تصفية للشاب ربيع شعبان العجيلي على يد مسلحين مجهولين.

وأكد مصدر مطلع أن عملية تصفية طالت الشاب ربيع شعبان العجيلي تحديدا عند تقاطع الأندلس صبراتة.

وأوضح المصدر أن المغدور به العجيلي تعرض لإطلاق النار عندما كان يقود مركبته الخاصة نوع مرسيدس AMG 2018 بيضاء اللون.

وأشار المصدر إلى أنه كان برفقة المغدور الشاب نبيل سوف وعند التقاطع المذكور تم اعتراضه بمركبه “مصفحة” بها مسلحين وفتحوا النار عليه.

وأكد المصدر أنه تمت تصفية العجيلي بعدد “9” إطلاقات ونجاة الشاب نبيل الذي يرافقه. لافتًا إلى أنه لم تتضح حيثيات أو أسباب التصفية.

وأفاد أنه بحسب الشهود فإن المسلحين بعد ما تم استهداف المغدور به أعادوا الكرة. وقاموا وفتحوا النار عليه مجددا ليتأكدوا من مقتله.