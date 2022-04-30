تراجع عدد الإصابات بكورونا في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أظهر، التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد في ليبيا تراجع عدد الإصابات، إذ أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل حالتي إصابة كـ “متوسط” فقط خلال الفترة من 23-28 أبريل المنصرم، فيما لم تسجل أي حالة وفاة خلال نفس المدة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إنه استلم (1281) عينة خلال تلك الفترة، حيث كانت نتائج متوسط عدد العينات (214) عينة.

كما كان متوسط عدد الحالات الموجبة (02) حالة، ومتوسط عدد الحالات المتعافية (09) حالات، ومتوسط عدد الحالات الوفيات (00) حالة. وبيّنت النتائج أن نسبة الحالات الموجبة 0.93 بالمئة.

وبهذا بلغ إجمالي الإصابات بكورونا “العدد التراكمي” 501,916 والحالات النشطة 4,462 والمتعافين 491,02 والوفيات 6,430.