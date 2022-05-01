بمناسبة عيد الفطر.. “المنفي” يدعو الليبيين إلى العفو والتسامح

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الليبيين إلى العفو والتسامح وتحويل المعاناة المشتركة إلى أمل نحو المستقبل، “مهنئًا الليبيين بعيد الفطر المبارك، آملًا أن تعود المناسبة على الليبيين مجتمعين بالخير والازدهار”.

وقال المنفي في تهنئته التي نشرها مكتبه الإعلامي، اليوم الأحد، “دعوة صادقة لكم أيها الليبيون الشجعان للعفو والتسامح.. وليكن العيد عيدين، أولهما العفو والمحبة، وثانيهما تحويل المعاناة المشتركة إلى أمل نحو المستقبل”.

وأكد المنفي في دعوته أن النفوس الكبيرة وحدها تعرف الصفح الجميل، والعفو يحتاج قوة أكبر من الانتقام.. فالشجعان لا يخشون ذلك من أجل السلام لوطنهم.