بطلوع الروح.. الحلقة الأولى.. حكاية أكرم وإنضمامه لتنظيم داعش وخداع روح

أخبارليبيا24_بطلوع الروح

بعدما أثار جدلا واسعا بين الأوساط الفنية بين مؤيد لفكرة المسلسل وبين معارض له بدء عرض مسلسل بطلوع الروح في النصف الثاني من رمضان وهو من بطولة الفنانة إلهام شاهين ومنة شلبي ويرافقها في المسلسل نخبة كبير من نجوم الدراما.

وتدور الأحداث في المسلسل المكون من 15 حلقة فقط حول “روح” والتي تقوم بدورها الفنانة منة شلبي التي فجأة تنقلب حياتها رأسا على عقب بعدما تكتشف أن زوجها الفنان محمد حاتم في دور “أكرم“ قرر الانضمام إلى تنظيم “داعش” وأخذها وابنها معه إلى سوريا حيث أرض الخلافة كما يعتقد.

حياة أكرم من 2014 حتى 2017

وتدور أحداث الحلقة الأولى في القاهرة بالتحديد صيف عام 2014 حيث يشاهد أكرم فيديو مع صوت مرتفع وأصوت إطلاق رصاص وهتافات، ويبدو أنه فيديو عن الجهاد تابع لتنظيم “داعش” وكان أكرم يدخن ويبكي متأثرا مما يشاهد.

بعدها تنتقل المشاهد إلى شهر فبراير عام 2017 وتفاصيل حياة “أكرم” وزوجته “روح” التي تفتتح مطعما جديدا.

أما أكرم فيبدو أنه غير سعيد وأصبح مشوشاً حيث يعيش الزوجان في منزل كبير ولديهما طفل وحيد وتبدو حياتهما مستقرة.

يحتفل بعدها الزوجان بعيد زواجهما وهنا يتغير كل شيء، حيث يقرر “أكرم” السفر إلى تركيا للاحتفال هناك وكأنه شهر عسل جديد، وتسعد روح بهذا الخبر ولا تعرف أنها خدعة من أكرم.

يقرر أكرم السفر إلى تركيا بالتحديد مدينة غازي عنتاب وفي سياق الحلقة تستشعر روح تغير أكرم ولكنها تترجمه على أنه من الممكن أن يكون أكرم قد أحب غيرها وذلك من خلال أهتمام أكرم المتزايد بهاتفه ومحاولات روح لرؤية كل حركة يقوم بها أكرم على الهاتف.

بعدها يتقابل روح وأكرم مع سليم صديق والد روح والذي يؤدي دوره الفنان أيمن عزب في أحد المطاعم.

ويدور الحديث حول مذبحة الأرمن وكيف أحتلت تركيا مدينة غازي عنتاب وضمتها لها بعد أن كانت مدينة سورية.

في حين تدخل شخصية عمر الدسوقي والذي يؤدي دوره الفنان أحمد السعدني ويلتقي أكرم وروح وسليم.

شخصية عمر هي الركيزة في الحلقة الأولى والتي تمثل جناح الدعوة في تنظيم داعش.

وهو من أستطاع إقناع أكرم ليصبح مجاهدا في دولة الخلافة.

ثم ينفصل عمر عن الباقي ليجلس في طاولة أخرى ويظل يحدق بروح.

والتي سرعان ماتنتبه لنظرات عمر التى بدت وكأنها نظرات أعجاب.

خداع روح

يخرج أكرم ليلا من الفندق رفقة أبنه ويغيب لمدة يومين ويتصل بعدها بروح التي تحاول رؤية أبنها.

ويقودها خارج الفندق لتركب مع أحد السائقين وتلتقي فعلا بأكرم في مكان جبلي على الحدود التركية السورية.

ويحاول أكرم إقناع روح بالذهاب لدولة الخلافة بالتحديد إلى مدينة الرقة السورية.

في حين يقول أكرم أنه يحاول ضمان الجنة عن طريق الذهاب للجهاد في داعش وأن حياته هو وروح خطأ.

ويهددها بأبنها وأنها لابد أن تنضم للتنظيم إذا أرادت رؤية أبنها وهنا تأتي الشرطة التركية.

وتحدث جلبة وتستسلم روح للركوب مع أكرم للتتجه إلى مدينة الرقة السورية.