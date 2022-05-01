باشاغا يكشف عن القيمة المخصصة لصندوق دعم الزواج من ميزانية الحكومة

1 مايو، 2022 2:52 م
0
فتحي باشاغا
فتحي باشاغا

أخبارليبيا24

كشف رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا أن القيمة المرصودة في ميزانية الحكومة بخصوص صندوق دعم الزواج 2 مليار.

وأضاف باشاغا بحس صحيفة صدى الاقتصادية. أن التوزيع لن يكون عشوائيًا. ولن نضع المواطنين في مأزق كالذي حصل مع حكومة الدبيبة.

وأوضح رئيس الحكومة. أن حكومة الدبيبة وضعت آلية خاطئة في صندوق دعم الزواج وبها تم إهدار مبالغ مالية كبيرة لم تصل إلى مستحقيها.

وتابع باشاغا :”نحن في الحكومة الليبية سنضع آلية واضحة لهذا الصندوق بحيث يستفيد منه من هو بحاجة إلى هذا الدعم بدون عشوائية”.

وذكر رئيس الحكومة :”نحن نرى اليوم نتائج العمل الخاطئ الذي كان عليه الصندوق. ومن أدراه والمظاهرات الشبابية في كل مكان نتيجة عدم وضع خطة واضحة المعالم”.

1 مايو، 2022 2:52 م
0

مقالات ذات صلة

ربيعة أبوراس

أبوراص: عودة الترحيل الطوعي للمهاجرين من ليبيا يساهم في تخفيف معاناتهم

1 مايو، 2022 2:25 م
دوري قدامى طبرق

فريق الشط بطلًا لدوري رمضان لقدامى الرياضيين في طبرق

1 مايو، 2022 1:46 م
ميناء الحريقة_طبرق

تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي من النفط الخام خلال شهر رمضان

1 مايو، 2022 1:23 م
المغدور ربيع العجيلي

تصفية الشاب ربيع العجيلي على يد مسلحين في صبراتة لأسباب مجهولة

1 مايو، 2022 12:54 م
زر الذهاب إلى الأعلى