الوطنية للنفط تعلن إعادة تشغيل ميناء الزويتينة بشكل مؤقت

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إعادة تشغيل ميناء الزويتينة النفطي بشكل مؤقت لتفادي وقوع كوارث بيئية.

ونشرت المؤسسة عبر صفحتها بالفيسبوك بيان قالت فيه “تفيد المؤسسة الوطنية للنفط انه بجهود الخيرين من أبناء هذا الوطن وبالتواصل الدوري والمستمر مع الجهات الفاعلة فان ميناء الزويتينة النفطي عاود العمل بشكل مؤقت، لتفادي كوارث بيئية قد تحدث لاقدر الله مالم يتم تفريغ الخزانات”.

وتابع البيان” هذا وقد أعطيت التعليمات للمشغل “شركة الزويتينة ” بمباشرة شحن النواقل المتاحة”.

وأختتم البيان بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع مؤقت لحالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة النفطي على أمل انفراج الازمة قريبا.

في حين تابع البيان ” بهذه المناسبة يتقدم السادة رئيس و أعضاء مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط بأحر التهاني لكل العاملين بقطاع النفط في كل مواقع العمل ، وعموم الشعب الليبي الكريم باطلالة عيد الفطر المبارك متمنين للبلاد والعباد موفور الرخاء والرفاهية وطيب الأيام وكل عام وأنتم بخير”.

وفي سياق متصل كان قد أكد رئيس اتحاد عمال النفط في ميناء الزويتينة مرعي بريدان في تصريحات صحافية. أن الخط الواصل بين الحقل 103 وميناء الزويتينة الذي يسع 1,48 مليون برميل. متبقٍّ فيه نحو 80 ألف برميل من خام أبو الطفل الشمعي. الذي يحتاج دائما إلى درجة حرارة معينة وتحريك مستمر

وأوضح أن باقي الخط معبأ بخام الزويتينة، إضافة إلى خام آمنة الذي يعتبر غير شمعي. ويتحمل فترة معينة في الخط دون درجة حرارة.

في حين أكد أن خزانات ميناء الزويتينة ملأى، وهي قديمة لم تُجر لها صيانة من مدة طويلة. ويوجد بها تآكل.