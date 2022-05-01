بعد الزج باسمه في ترويج الشائعة .. اللواء العريبي ينفي نبأ وفاة المشير حفتر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نفى مدير إدارة الاستخبارات العسكرية الأسبق اللواء أحمد العريبي، اليوم الأحد. صحة الأنباء المتداولة على مواقع وحسابات ليبية حول وفاة قائد الجيش المشير خليفة حفتر.

واستنكر العريبي، بشدة الزج باسمه خلال مكالمة مسربة بين صيدلاني في طرابلس يدعى عثمان ميلاد الورفلي. مع آمر لواء 53 التابع لوزارة دفاع عبد الحميد الدبيبة تم خلالها الترويج ”لوفاة حفتر“.

مواقع تابعة للإخوان

وقال العريبي في فيديو بثه على صفحته الرسمية على فيسبوك ”أنفي ما تم تداوله في المواقع الفاسدة التابعة لتنظيم الإخوان. بخصوص هذا الموضوع“.

اللواء احمد العريبي😎

يرد علي بعض تواصل الاجتماعي 🌍

تابعة للأخوان التي سربت و فبركت تسجيل صوتي ذكر فيه أسمه 😐 alliwa ahmid alearibi😎

yarudubaed altawasul aliajtimaei 🌍

altaabieat lil akhawan alati saribat w fabrakat tasjil sawtiun dhakar fih asmatan 😐#أحمد_العريبي 💚 pic.twitter.com/frZFOghQHm — ☬ أفتوحٰۣ۫ۂ العنۂٰۣ۫يزٰۣ۫ي ☬ (@afteeh_alenezi) May 1, 2022

وأشار إلى أنه عرف عن ذلك من خلال بعض الاتصالات التي تلقاها من أصدقاء و شرفاء وطنيين، على حد وصفه.

وأضاف ”أبلغوني فيها أن بعض المواقع التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين وبعض القيادات الإرهابية. تحوي في طياتها الفتنة والبغضاء ونوع من البغض الاجتماعي والسياسي لشخصي والقيادة العامة.. أنا حقيقة أنفي جميع ما تناولته هذه المواقع الفاسدة“.

الفتنة والبغضاء

وأردف مدير إدارة الاستخبارات العسكرية الليبية الأسبق هم تناسوا بأن هناك علاقة روحانية أبوية عظيمة بيني. وبين القائد العام المشير خليفة بلقاسم حفتر، الذي أسأل الله العلي القدير أن يطيل في عمره ويمتعه بالصحة والعافية .

وزاد في الفيديو ”بهذه المناسبة أجدد العهد لأبي وسيدي القائد العام بأني أحد جنوده الأوفياء دائماً وأبداً“.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي بثت في وقت سابق. مكالمة هاتفية مسربة بين الصيدلاني من مصراته عثمان ميلاد الورفلي. وآمر اللواء 53 التابع لحكومة الوحدة الوطنية، أحمد هاشم.

وبحسب المكالمة المسربة يقول ميلاد إنه ”سمع خبرا وإن شاء الله يكون صحيحا“.

فيرد هاشم أن ”الخبر وصله من اللواء أحمد العريبي وأخيه عبد الوهاب، بأن جلطة داهمت حفتر من يوم أمس. وأن الفريق عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، يريد أن يتأكد. وأن خلافا اندلع بين الناظوري وصدام حفتر، نجل القائد العام“، وفق قوله.