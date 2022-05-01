العدل تطلق مبادرة للتيسير على الغارمين في مؤسسات الإصلاح

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، إطلاق مبادرة تحت شعار “الميسرة”، للتيسير على الغارمين في مؤسسات الإصلاح والتأهيل في كافة فروع جهاز الشرطة القضائية، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، إن المبادرة ستكون بالتعاون والتنسيق والدعم مع الهيئة العامة للأوقاف.. وصندوق الزكاة ومؤسسة “ومازال فينا الخير” الأهلية.

وجرى إطلاق المبادرة الأحد، بمقر مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة الرئيسي “ب”.. بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.. ومحامي عام طرابلس هشام حمودة، ورئيس مؤسسة “ومازال فينا الخير” الأهلية، الشيخ عادل العريفى.. ورئيس فرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس العميد فرج الحديدي.. وأمناء سر مكتب وزير العدل، ورئيس الجهاز، وعدد من الضباط والمدعوين .

وقالت وزيرة العدل، إن المبادرة تأتي “شعورًا وإحساسًا منا في وزارة العدل بمعاناة المواطنين المعسرين.. خاصة في مؤسسات الإصلاح والتأهيل”، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

مؤكدة أن المبادرة جاءت تحت رعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.. قائلة: “لنعلن عنها في تفريج كربة الغارمين من السجناء والسجينات”، مشيرة إلى إطلاق مبادرات أخرى خلال الفترة المقبلة.