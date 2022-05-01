العابد يلتقي فرع الديوان بالمنطقة الشرقية ويبحث الدورات التدريبية

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إلتقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “م.علي العابد الرضا” أمس السبت عبر الدائرة المغلقة بحضور أمين سر شؤون الديوان بالوزارة “عادل عبدالسلام” مع مدير مكتب ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية ومديرو الإدارات والمكاتب سير العمل بفرع الديوان ومكاتب العمل بالمنطقة الشرقية.

وبحسب صفحة الوزارة على فيسبوك فقد بحث الاجتماع الدورات التدريبية التي تقام حاليا بمدينة البيضاء.

وأوضحت والتي تأتي ضمن روزنامة التدريب 2022م التي انطلقت في إطار خطة عودة الحياة.

وأشارت إلى أن ذلك يقع ضمن لتنمية قدرات الباحثين عن العمل والخريجين في مجالات تخصصية يحتاجها سوق العمل.

كما تطرق الاجتماع إلى آليات تنظيم سوق العمل وتفعيل التفتيش العمالي.

وفي ختام الاجتماع شدد الوزير على أهمية تقديم الخدمات المقدمة للمواطن الكريم واستمرار التدريبات.

كما أوصى الوزير بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية على أهمية تطبيق معايير الصحة والسلامة في بيئة العمل لضمان سلامة العاملين في القطاعين العام والخاص.

وفي سياق أخر أوصت اللجنة القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية بأهمية تفعيل قانون المناطق الحرة وتجارة العبور لدعم الاقتصاد الوطني.

وبحسب بيان الوزارة، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير محمد الحويج مع اللجنة التي يرأسها الكوني اعبودة أمس الأربعاء.. لاستكمال البيئة التشريعية للقوانين المنظمة لقطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

واستعرضت اللجنة عملها في تطوير اللوائح القانونية بالقانون 23 للعام 2010 بشأن النشاط التجاري. العام، وما يتعلق بحماية المستهلك والعلامات التجارية.