بريدان: خط الزويتينة متبق فيه نحو 80 ألف برميل من خام أبو الطفل

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أكد رئيس اتحاد عمال النفط في ميناء الزويتينة مرعي بريدان في تصريحات صحافية أن الخط الواصل بين الحقل 103 وميناء الزويتينة الذي يسع 1,48 مليون برميل، متبقٍّ فيه نحو 80 ألف برميل من خام أبو الطفل الشمعي الذي يحتاج دائما إلى درجة حرارة معينة وتحريك مستمر

وأوضح أن باقي الخط معبأ بخام الزويتينة، إضافة إلى خام آمنة الذي يعتبر غير شمعي ويتحمل فترة معينة في الخط دون درجة حرارة.

وأكد أن خزانات ميناء الزويتينة ملأى، وهي قديمة لم تُجر لها صيانة من مدة طويلة، ويوجد بها تآكل.

ونوه إلى أنه حدث تسريب في أكبر خزانات الميناء اضطر العاملين إلى إنقاص الكمية المخزنة فيه.

وأشار إلى أنه في ظل الكمية الكبيرة بخزانات الميناء وتآكلها، نتوقع في أي لحظة حدوث تسريب أو تهدّم أحد الخزانات أو جميعها، وعندها ستكون الكارثة أكبر واعظم

وتابع أن الخط بين حقل 103 والميناء، منشأ من العهد الملكي. وهو معرض لخطر كبير جراء الإغلاق. كما يحوي الخط بعض الصمامات لشركات الخليج والهروج والسرير التي تمكّنها من استعمال هذا الخط أحيانا.

وفي سياق متصل بلغت صادرات ميناء الحريقة في طبرق. خلال شهر رمضان المبارك 6 مليون برميل من النفط الخام من خلال عدد 6 نواقل نفطية.

وشحنت الناقلة النفطية ( ميلتيمي ) مليون برميل من النفط الخام في 05 رمضان ولم تحدد وجهتها.

والناقلة النفطية ( اكسبلورر ) شحنت مليون برميل من النفط الخام في 08 رمضان وكانت وجهتها إلى الصين.

وشحنت الناقلة النفطية ( زيوس ) مليون برميل من النفط الخام في 11 رمضان وكانت وجهتها إلى الصين.

وفي 16 رمضان شحنت الناقلة النفطية ( فرونت سافانا ) مليون برميل من النفط الخام وكانت وجهتها إلى بريطانيا.