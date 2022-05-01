الاقتصاد السعودي يسجل نموا هو الأعلى منذ العام 2011

أخبار ليبيا 24

حقق الاقتصاد السعودي نموا في الربع الأول من العام الجاري هو الأعلى منذ العام 2011 إذ بلغ 9,6% وفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية.

يشار أن نسبة نمو الاقتصاد السعودي بلغت في العام 2011 13.6 بالمئة خلال الربع الثالث من 2011. فيما يعد النمو المسجل في الربع الأول من العام 2022 رابع نمو ربعي، بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي. الذي “يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي”، إذ نما الناتج المحلي للقطاع النفطي 20.4 في المئة. وهو الأعلى منذ النمو البالغ 20.7 في المئة في الربع الثالث 2011.

أما القطاع غير النفطي (الحكومي والخاص) فارتفع بنسبة 3.7 في المئة، كما ارتفع القطاع الحكومي بنسبة 2.4 في المئة.

وتتوقع الحكومة السعودية تحقيق نمو اقتصادي نسبته 7.4 في المئة العام الجاري. فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6 في المئة هذا العام. أما البنك الدولي فيتوقع نموا بنسبة 7 في المئة. وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي بنسبة 2.2 في المئة، مقارنة بالربع الرابع 2021.