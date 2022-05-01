أمال بوقعيقيص: لا فائدة منتظرة من عودة ملتقى الحوار

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قالت عضو لجنة الحوار أمال بوقعيقيص في منشور لها اليوم الأحد على صفحتها بالفيسبوك مخاطبة المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز “نتطلع لرؤية أخيار ليبيا في المشهد القادم وسيكون ذلك قريب ونريد دعمك الجاد”.

واوضحت أن حديث يتداوله البعض عن إحياء ملتقى الحوار جنيف ولإنها كانت عضو فيه أكدت أن نجاحه المحدود ينسب لوجود السيدة ستيفاني وليامز على رأس بعثة الأمم المتحدة آنذاك.

وتابعت بوقعيقيص أن بمجرد مغادرة وليامز انتهى الملتقى الى فشل ذريع ولا رغبة لها في نكأ الجراح.

وأشارت بوقعيقيص إلى وجود الرشوة خلال الملتقى ونكث العهود علانية. وحتى إنجازه الوحيد المتمثل في حكومة الوحدة الوطنية. كان طعنة نجلاء في جسد الوطن.

في حين نوهت إلى أنها لاترى فائدة منتظرة من عودته. خصوصا في غياب السيدة الوحيدة التي أمسكت بلجامه المنفلت ولها أقول اليوم غير الأمس.

وفي سياق أخر على صعيد الأزمة الليبية اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، إصرار الجزائر على الاعتراف بحكومة الدبيبة. تدخل في الشأن الداخلي الليبي، حسب قوله .

وأعرب العقوري عن استنكاره من موقف الحكومة الجزائرية الرافض الاعتراف بالحكومة التي اختارها البرلمان برئاسة باشاغا. مشيرا إلى أن ذلك تدخل في الشأن الداخلي الليبي، وتجاوز لقرارات السلطة المنتخبة ومساس بالوحدة الوطنية لليبيا.

في حين عبر العقوري عن استياءه من الموقف الجزائري الذي لم يكن داعما لاستقرار الشعب الليبي. مستغربا من موقف الحكومة الجزائرية التي ضربت بعرض الحائط احترام سيادة الدولة الليبية.