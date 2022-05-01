أبوراص: عودة الترحيل الطوعي للمهاجرين من ليبيا يساهم في تخفيف معاناتهم

أخبارليبيا24

قالت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب ربيعة أبوراص. إن استئناف رحلات العودة الطوعية للمهاجرين من ليبيا إلى بلدانهم. يساهم في التخفيف من معاناتهم.

وأكدت أبوراص أن عودة الرحلات التي كانت متوقفة منذ فترة سيساهم في التخفيف من حدة تكدس المهاجرين ومعاناتهم الإنسانية في مراكز الإيواء.

وشددت عضو اللجنة. على ضرورة معرفة أسباب إيقاف تلك الرحلات وضمان عدم توقفها مستقبلا.

وذكرت أبوراص أن اللجنة حريصة على متابعة أوضاع المهاجرين واللاجئين ومتابعة محاسبة أي متورطين في استخدام القوة المفرطة ضدهم أو إساءة معاملتهم.

وأشارت عضو اللجنة إلى أن تلك الأفعال يعاقب عليها القانون وتعتبر إساءة في استخدام السلطة. كما أساءت لصورة ليبيا أمام المجتمع الدولي.