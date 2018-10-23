وزير التعليم يتعهد بحل جزء من الاختناقات في الواحات

الوزير يطلع على الصعوبات والمختنقات التي تعاني منها المناطق التعليمية الواحات

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أخبار ليبيا 24 – خاص

زار وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي عبدالرحيم ، صباح اليوم الإثنين مدن الواحات أوجلة، وجالو، وإجخرة، لتفقد سير العملية التعليمية هناك .

واطلع الوزير خلال الزيارة على الصعوبات والمختنقات التي تعاني منها المناطق التعليمية الواحات .
وكان في استقبالهم مسؤول التعليم بأوجلة ، وأهالي المدينة وتجول الوزير على مدارس البلدية، واستمع لملاحظات الطلاب والمعلمين .
وتوجه الوزير إلى مدينة جالو وكان في استقباله والوفد المرافق له عميد البلدية ومسؤول التعليم ، ومدراء المكاتب بالتعليم، وافتتح ثلاثة مدارس تابعات للمنطقة التعليمية جالو .

وفي ذات الشأن، زار الدكتور فوزي عبدالرحيم بلدية إجخرة للاطلاع على سير العملية التعليمية هناك، وبحث كافة الصعوبات .

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