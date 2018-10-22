نقيب معلمي طبرق : سنمنع عقد جلسات مجلس النواب لحين تحقيق مطالبنا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكّد نقيب معلمي طبرق “سالم نصر” منع أعضاء مجلس النواب ، من الدخول لقبّة البرلمان لعقد جلستهم المقرّرة اليوم (الإثنين) .

وقال نصر – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – إنه تمّ اليوم ، تنظيم وقفة احتجاجية من قبل المعلمين، أمام قبّة البرلمان ومنع الأعضاء من الدخول إليها، على خلفية عدم تحقيق مطالبهم .

وأوضح أنه تم مطالبة مجلس النواب ، لأكثر من مرة بالالتفات إلى مطالب المعلمين، لكن إلى الآن ومنذ ثلاث سنوات لم تنفذ هذه المطالب.

وتابع أن المطالب منحصرة في، تحسين الوضع المعيشي، والتأمين الصحي لكل العاملين في قطاع التعليم ، كذلك إصدار قانون لحماية المعلم، منوهًا إلى أن مطالبهم شرعية وعلى مجلس النواب تنفيذها، حسب قوله .

وأعلن نقيب معلمي طبرق عن استمرار الاعتصام أمام البرلمان، إضافة إلى إغلاق كافة المؤسسات التعليمية في المدينة حتى يتم الموافقة على مطالبنا، واصفًا مدراء المدارس الذين سيفتحون أبواب المدارس، بالسلبيين والمتخاذلين .

وتابع أن الاعتصام مستمر، وقد وجهنا دعوة للمعلمين في بقية المدن والمناطق في كافة أنحاء البلاد، وستكون الوقفة القادمة ، هي الأكبر أمام مجلس النواب؛ لمنع عقد الجلسات .

وطالب نقيب معلمي طبرق مجلس النواب بمغادرة المدينة، والتوجّه إلى بنغازي المقرّ الرسمي للمجلس .

وأضاف أن نقابة المعلمين في المرج،تعدّ نقابة شرعية ، ومن يقول يجب أن تعتمد من مجلس النواب، أقول له أن اعتماد مجلس النواب هو اعتماد شكلي ولايعني شيئاً .

وأشار إلى أن نقابة المعلمين في ليبيا – والتي مقرها حالياً بمدينة المرج – مدعوة في بداية نوفمبر القادم ؛ لحضور مؤتمر معلمي العرب في القاهرة .