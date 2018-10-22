حفتر يطلق عملية عسكرية جديدة باسم “حوض مرزق” ويطلع على أوضاع المناطق العسكرية

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر مساء اليوم الإثنين بكافة أمراء المناطق العسكرية في مختلف ربوع البلاد في مقر القيادة العامة بالرجمة.

واطلع قائد الجيش خلال اللقاء على أوضاع المناطق العسكرية وسير العمل بها.

وأبلغ حفتر آمري المناطق العسكرية بالعديد من التعليمات والأوامر الهامة، للعمل خلال المرحلة المقبلة ، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الجنوب من اشتباكات مع فصائل المعارضة التشادية، بمنطقة أم الأرانب الواقعة جنوب غرب ليبيا.

وكان المشير خليفة حفتر قد أطلق عملية عسكرية جديدة باسم «حوض مرزق» ، بالتنسيق مع عمليات المناطق العسكرية الوسطى وسبها وبراك وأوباري وغات ومرزق والكفرة .

وأصدر المشير خليفة حفتر الجمعة قراراً بتشكيل قوة مشتركة من اللواء العاشر مشاة والكتيبة 181 مشاة والكتيبة 177 مشاة والكتيبة 116 مشاة وكتيبة سبل السلام لتطهير الجنوب من الجماعات التي تمتهن الخطف والحرابة والسرقة لجني الأموال .