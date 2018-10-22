بعد الرفض والمنع…العبار يستلم رسمياً مهامه مديراً للأمن في جالو بعد أن كان قد رُفض تسلم المقدم خالد فرج العبار لمنصبه من قبل عسكريين نظاميين في مدينة جالو

أخبار ليبيا24- خاص

استلم المقدم خالد فرج العبار مهامه من اللجنة المكلفة من قبل وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف كمدير للأمن في بلدية جالو.

وجرت مراسم التسليم والاستلام داخل قسم النجدة التابع للمديرية ، وأشرفت اللجنة المكلفة على تسليم وجرد قسم النجدة ومركز الشرطة.

وجاء هذا التسليم بناءً على القرار الصادر من وزير الداخلية رقم 366 ، بشأن تكليف المقدم خالد العبار مديراً للأمن في جالو ، وإعفاء العقيد أحمد صالح ونقله إلى ديوان الوزارة.

الجدير بالذكر أن هذا التكليف جاء لفرض الأمن داخل مدينة جالو التي تعاني من ضعف في الأجهزة الأمنية، ومحدودية قدرتها في مكافحة الظواهر السلبية ، من تهريب الوقود و السلع التموينية و الهجرة غير الشرعية.

يشار إلى أن العشرات من العسكريين النظاميين والمدنيين في مدينة جالو، منعوا في وقتٍ سابق المقدم خالد فرج العبار من استلام مهامه مديراً لمديرية أمن جالو.

وتوجه وكيل عام وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة ميلود عبدالجواد إلى جالو لبحث أسباب رفضهم تسليم مديرية الأمن للمقدم خالد العبار امتثالًا لقرار وزير الداخلية إبراهيم بوشناف.