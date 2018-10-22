السراج يبحث إجراءات التأمين للمواقع النفطية ونوقش أيضًا معالجة الآثار السلبية على البيئة جراء العمليات النفطية

أخبار ليبيا24

بحث رئيس المجلس الرئاسي “فايز السراج” إجراءات تأمين المواقع النفطية ، التي تشمل الحقول والموانئ والأنابيب والمقار.

واستعرض السراج خلال الاجتماع مع رئيس الأركان العامة ،اللواء عبد الرحمن الطويل ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية ، العميد إدريس بوخمادة ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ، مصطفى صنع الله ،ضمان عدم توقف إنتاج النفط وتصديره وفق القوانين والآليات المعمول بها.

ونوقش في الاجتماع أيضا، معالجة الآثار السلبية على البيئة جراء العمليات النفطية، والاهتمام بتطبيق إرشادات الصحة والسلامة والمعالجة والتخلص من المخلفات.

من ناحية ثانية تطرق الاجتماع ، إلى العمل على توفير الخدمات الأساسية ، للمناطق النفطية من خلال برامج التنمية المكانيّة.