العثور على سيارات مُفخخة جنوب شرق سرت

السيارات عثر عليها مُعدة وجاهزة للتفجير

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أخبار ليبيا 24- خاص

عَثرت، كتيبة طارق بن زياد والكتيبة (128) التابعتان للقيادة العامة للقوات المسلّحة، أمس الأحد، على ثلاث سيارات مفخخة جنوب شرق مدينة سرت بمسافهة (140) كم.

وقال عضو مؤسسة “لا للألغام ومخلفات الحرب” خليفة العبيدي إنه عثر على ثلاث عربات مفخخة ، جاهزة للتفجير وسيارة “كروزر” وكميات كبيرة من الوقود و التموين.

وأضاف العبيدي أن المكان المشار إليه آنفا ، كان يتخذه الإرهابيون “داعش”، مقرًّا لهم، مؤكدا نجاح الكتيبتين في تفكيك السيارات المفخخة و التخلّص من المواد المتفجرة.

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