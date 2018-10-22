نجاة رئيس لجنة القبول بمعهد الشرطة في درنة من محاولة اغتيال 

أخبار ليبيا 24 – خاص

نجا رئيس لجنة قبول الطلبة بمعهد علوم الشرطة في درنة، العقيد “فرج محمد ذاؤود الحاسي” من محاولة اغتياله بالرصاص ، أثناء تواجده في إحدى مناطق درنة.

وتمكّن عقيد “فرج” من الردّ على مصدر النيران خلال محاولة اغتياله مساء أمس الأحد، فاضطر الجاني إلى الفرار وأصيب عقيد فرج إصابات طفيفة في الصدر .

ويشتبه أن أحد عناصر الدولة الإسلامية” داعش” كان وراء محاولة الاغتيال، خاصة، بعد نجاح عملية افتتاح معهد الشرطة في درنة ، وانضمام عدد كبير من الشباب إلى المعهد مطلع شهر أكتوبر.

وكان مقرّ ثانوية الشرطة، الكائن في منطقة “بومسافر” بالمدخل الغربي، وكرًا يجمع كافة الإرهابيين ، مرفرفةً على أسواره الرايات السُّود، فتم تحريره من الإرهاب والتطرف من قبل قوات الجيش الليبي ، والبدء في إعادة تفعيل دوره من جديد.