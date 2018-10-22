العثور على جثة آمر الفرقة (9) – الأمن المركزي أبوسليم

عُثر على الجثة مقطعة الأطراف و الرأس في أكياس متفرّقة

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أخبار ليبيا24

أكّد شهود عيان في مدينة طرابلس، أنه تم العثور على جثة آمر الفرقة (9) – الأمن المركزي أبوسليم، النقيب مسعود عمر المقرحي.

وذكر مصدرٌ طبيٌّ أنه عُثر على الجثة مقطعة الأطراف و الرأس في أكياس متفرّقة بصورة بشعة، لافتا إلى أنه تم العثور على (4) جثث أخرى.

يشار إلى أنه تم القبض على آمر الفرقة (9) – الأمن المركزي أبوسليم ، النقيب مسعود عمر المقرحي ،خلال الاشتباكات التي دارت في جنوبي العاصمة طرابلس الشهر الماضي.

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