مناقشة كافة المشاكل والعراقيل التي تخصّ مستخدمي شركة الجوف

أخبار ليبيا 24 – خاص

عُقد اجتماع تقابليٌّ ضمّ لجنة إدارة شركة الجوف للتقنية النفطية ،مع رئيس اتحاد عمال النفط والغاز بقطاع النفط سعد دينار، ورئيس وأعضاء اتحاد عمال مستخدمي شركة الجوف .

و تناول الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأحد جملةً من المواضيع ،التي تهمُّ مستخدمي شركة الجوف، ومناقشة كافة المشاكل والعراقيل التي تخصُّ مستخدمي الشركة، وتقديم الحلول والإمكانيات التي من شأنها تذليل كافة الصعوبات التي تعترضهم .

وتعدّ هذه الاجتماعات بشكلٍ دوري من قبل اتحاد عمال شركة الجوف، ويتم فيهاعرض شكاوي المستخدمين لإدارة الشركة لمناقشتها، وتقديم الحلول الجذرية لها .

وكان مقر شركة الجوف قد تعرض لأضرار مادية كبيرة ؛نظرًا لوقوعه في منطقة قنفودة، التي شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والجماعات الإرهابية .