افتتاح مقرّ النيابة العسكرية في بني وليد

أخبار ليبيا 24 – خاص

افتتح في مدينة بني وليد، مقر النيابة العسكرية التي باشرت أعمالها في إنجاز بعض الملفات القانونية التي تقع ضمن اختصاصها.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش العميد أحمد المسماري، إن افتتاح مقر النيابة العسكرية أمس السبت جاء بناءً على توجيهات من قائد الجيش المشير خليفة حفتر، مؤكدا أنه إنجاز جديد يساهم في إتمام المهام القانونية الموكلة للمدعي العام العسكري، ويعكس رؤية القيادة العامة في إعادة تفعيل المؤسسة العسكرية.

هذا وتم الافتتاح بحضوركلٍّ من مدير النيابة العسكرية الجزئية بني وليد نيابة عن المدعي العام العسكري، إلى جانب أعضاء المجلس البلدي للمدينة، وآمر اللواء 27، ومجموعة من ضباط القيادة العامة.