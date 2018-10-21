القويري: قرار الثني بتشكيل مجلس تسييري لبلدية بنغازي إرضاءً لمجموعة من النواب الداعمين لوجوده عوض القويري عضو المجلس البلدي بنغازي "المجمد" من قبل الحاكم العسكري السابق اللواء عبدالرازق الناظروي

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو المجلس البلدي بنغازي “المجمد” عوض القويري إن قرار رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني بتشكيل مجلس تسييري لبلدية بنغازي هو إرضاءً لمجموعة من النواب الداعمين لوجوده على رأس الحكومة.

وأبدى القويري في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ استغرابه للقوانين والنظم المعمول بها في الدولة بتشكيل مجلس تسييري لبلدية بنغازي في ظل وجود مجلس منتخب.

وقال عضو المجلس البلدي:”إن تجاهل رئيس الحكومة للقانون رقم 59 الخاص بالحكم المحلي أمر معيب جداً حيث كنا ننتظر منه احترام سيادة القانون”.

وأضاف أن رضوخ الثني لضغوط بعض النواب من أجل استصدار القرار الباطل رقم 671 بخصوص تكليف مجلس تسييري لمدينة بنغازي والتغافل عن وجود مجلس بلدي منتخب يجعلنا نتساءل عن مدى الثقة التي نضعها في حكومة رئيسها يخضع للضغوطات المصلحية دون النظر لمصلحة الوطن.

وأكد القويري أن رئيس الحكومة صرح بأنه أصدر هذا القرار المعيب نتيجة ضغوط من بعض النواب , حيث قام بتسميتهم للوفد الشعبي الذي قام بمقابلته المكون من ممثلين للنقابات ومجالس أحياء بنغازي ومؤسسات المجتمع المدني وأولياء الدم .

وذكر أن قيام مجموعة أخرى من النواب “مجموعة التسعة” اجتمعوا في بنغازي وأصدروا بياناً تجاهلوا فيه ذكر المجلس البلدي المنتخب, بين أن هذا الأمر غير صحيح.

وأفاد عضو المجلس البلدي أن النواب المنتخبون عن بنغازي لا يختلفون عنهم كأعضاء منتخبون للمجلس البلدي، وأن ولاية هؤلاء النواب قد انتهت كما انتهت ولاية المجلس البلدي وأن القانون رقم 59 للحكم المحلي لم يعط الحق لا للنواب ولا للحكومة بالتدخل في تشكيل أو اختيار المجالس البلدية.