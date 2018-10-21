افتتاح مدرسة فنية لتخريج المراقبين الجويين بكوادر ليبية في قاعدة الأبرق الدولة كانت في السابق تدفع الآف الدولارات لدورات في بريطانيا؛ لتأهيل المراقبين الجويين

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أكّد مدير المكتب الإعلامي لقاعدة الأبرق الجوية التابعة للقوات المسلحة علي بوستة أنه تم افتتاح مدرسة فنية لتخريج المراقبين الجويين بكوادر ليبية.

وأضاف بوستة خلال الحفل الذي أقيم أمس السبت بمناسبة اليوم العالمي للمراقبة الجوية في قاعدة الأبرق الجوية أنه تم تخريج دفعتين من المراقبين في هذه المدرسة.

وأشار مدير المكتب الإعلامي إلى أن آخر دفعة تم تخريجها كانت في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي.

وتابع بوستة أن رئاسة الأركان الجوية تسير على الطريق الصحيح، منوهًا إلى أن الدولة كانت في السابق تدفع الآف الدولارات لدورات في بريطانيا ؛لتأهيل المراقبين الجويين.