الهلال الأحمر يوزّع استبياناً على العائلات العائدة من النزوح “وسط البلاد” في بنغازي

الهلال الأحمر يوزّع استبياناً على العائلات العائدة من النزوح “وسط البلاد” في بنغازي لتفقد أوضاعهم من الجوانب النفسية والصحية والاقتصادية والاجتماعية

أخبار ليبيا24

وزّع فريقٌ تابعٌ لجمعية الهلال الأحمر الليبي أمس السبت، استبياناً على العائلات التي عادت من النزوح في منطقة وسط البلاد في مدينة بنغازي، بدعم من المنظمة الدولية للصليب الأحمر .

وسبق لفرع الهلال الأحمر بنغازي أن نظّم زيارة ميدانية لتلك العائلات، بغية تفقد أوضاعهم من الجوانب النفسية والصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وتهدف الزيارات الميدانية إلى تقديم الدعم المادي والنفسي، وتشجيع النازحين على العودة إلى البيوت السليمة نوعا ما .

وقدّم فرع الهلال الأحمر بنغازي، مساعدات عاجلة لعدد من الحالات، من بينها أدوية لأمراض مستعصية وأمراض القلب والأمراض النفسية والأعصاب وأطعمة حساسية النعمة .