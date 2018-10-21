قبيلة العبيدات تطالب رئيس النواب برفض تكليف “العيساوي”

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى مشايخ وأعيان قبيلة العبيدات من مدينة الأبرق حتى مدينة طبرق بناءً على طلبهم في لقائه .

وناقش عقيلة مع أبناء القبيلة موضوع قيام المجلس الرئاسي بتعيين علي العيساوي وزيرا للاقتصاد في حكومة الوفاق على الرغم من أنه متهم في قضية اغتيال عبدالفتاح يونس العبيدي ورفيقيه ناصر العبيدي وخميس العبيدي.

وأعلن مشايخ وأعيان قبيلة العبيدات احتجاجهم على تعيين علي العيساوي، ورفضهم لذلك؛ لأنه متهم في قضية اغتيال الشهيد عبد الفتاح يونس ورفيقيه، ولم يمتثل للتحقيقات حتى الآن، معتبرين أن القرار الرئاسي غير مدروس وإهانة في حقها وحق كل قبائل المنطقة الشرقية.

وتم الاتفاق على دعوة عُمد ومشايخ برقة على الاجتماع ؛لتحديد موقف موحد تجاه ما أقدم عليه رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي من تعيين علي العيساوي المتهم في قضية اغتيال يونس ورفيقيه.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقانون الاستفتاء وتعديل الإعلان الدستوري المتعلق بذلك، وتغيير المجلس الرئاسي ليكون من رئيس ونائبين.

وطلب المشايخ من رئيس مجلس النواب المضي قدما من خلال مجلس النواب بما يوحد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومعرفة آخر المستجدات في قضية الاغتيال والاتصال بالجهات القضائية ذات العلاقة.

وكان مشايخ وأعيان قبيلة العبيدات بمختلف شرائحها في منطقة التميمي أصدرت بياناً بشأن تكليف العيساوي، عادين هذه الخطوة إهانة للقبيلة ومهددة للسلم اﻻجتماعي، ربما تصل إلى التهديد السلمي للبلاد وتؤدي إلى نشوب حرب أهلية، حسب البيان .