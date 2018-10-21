حصر العمالة الوافدة في جالو بلغ عددها 5000 آلاف وافد منذ مطلع شهر يناير عام 2015 حتى اليوم

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تمكن قسم مباحث الجوازات الواحات في جالو من حصر العمالة الوافدة في المدينة حيث وصل عددهم إلى 5000 عامل.

وذكر مكتب الإعلام في البلدية أن عميد بلدية جالو شعيب الأمين بحث مع رئيس قسم مباحث الجوازات الواحات أحمد الطويل سير عمل الجوازات في حصر العمالة الوافدة ومعرفة الصعوبات التي تعرقل القسم في أداء عمله.

وأوضح مكتب الإعلام أن الطويل قدم خلال الاجتماع في مقر البلدية الخميس الماضي شرحاً لآلية عمل القسم وكيفية حصر العمالة وفق الإجراءات المتفق عليها.

وأضاف مكتب الإعلام أن رئيس القسم سلم كشفاً لعميد البلدية موضحاً فيه إجمالي العمالة التي تم حصرها وبلغ عددها 5000 آلاف وافد في السجلات حيث بدأ حصرهم منذ مطلع شهر يناير عام 2015 حتى اليوم.

وأفاد المكتب الإعلامي في بلدية جالو أن الطويل أكد أنه تم ضبط عدد 22 جواز سفر مزور من الجنسيات السودانية والتشادية خلال فترة عملهم في حصر العمالة الوافدة.