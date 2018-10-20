محاضرة في المعسكر الثاني للكتيبة 276 مشاة بعنوان “الوطنية مصير” تقديم المعنى الحقيقي للوطنية ومفهومها الصحيح، من هو الجندي النظامي

أخبار ليبيا24- خاص

قال المسؤول الإعلامي للكتيبة 276 مشاة‏ المنذر الخرطوش إنه ألقيت اليوم السبت محاضرة في المعسكر الثاني للكتيبة 276 مشاة التابعة للواء 73 مشاة بإمرة العميد علي القطعاني بعنوان “الوطنية مصير”.

وأضاف الخرطوش أن معاون آمر إدارة التوجيه المعنوي وآمر فرع بنغازي العميد خالد محجوب قام بإلقاء المحاضرة، بحضور آمر المعسكر الثاني العقيد فتحي النجار المسماري وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.

وأوضح المسؤول الإعلامي للكتيبة أنه تم خلال المحاضرة تقديم المعنى الحقيقي للوطنية ومفهومها الصحيح، من هو الجندي النظامي وما هي مهامه، وما يجب أن تكون الصورة أمام الناس.

وأشار الخرطوش إلى أن هذا النوع من المحاضرات من شأنه أن يرفع الهمم والمعنويات للجنود فيما هو قادم من مهام منصوصة لقادة الوحدات العسكرية بدورهم التحرك بجنودهم لتلبية نداء الوطن.