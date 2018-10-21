إطلاق خدمة إنترنت “H+” في الواحات والحقول النفطية قريباً الخدمة ستكون متاحة في الواحات والحقول النفطية منتصف الشهر المقبل

أخبار ليبيا24- خاص

تسعى شركة المدار الجديد للاتصالات ،إطلاق وتفعيل خدمة الإنترنت الجديدة عالي السرعة ( H+) في منطقة الواحات والحقول النفطية.

وقال المشرف في شركة هواوي مالك السلاوي :”نسعى لتركيب الأبراج لتغطية مشروع المدار حالياً، ونعمل على تركيب منظومة (+3G H) في جالو، وباقي مدن الواحات، وتم تركيب عدد من الأبراج في منطقتي أوجلة وأجخرة”.

وأوضح السلاوي أنه قبل نهاية الشهر الجاري سوف يتم تركيب الأبراج في جالو، مشيرًا إلى أن مجموع الأبراج المفترض تفعيلها بين (18 أو 20) برج خلال هذا الشهر .

وأضاف المشرف أن الخدمة ستكون متاحة في الواحات والحقول النفطية منتصف الشهر المقبل، وهذه التغطية سوف توفِّر للمواطن خدمات الإنترنت بسرعة عالية وتقدر بـ (8 أو 9) ميغا.

وقدَّر السلاوي نسبة الإنجاز في الشبكة بين (75 و80 %)، مؤكدًا أنهم في انتظار معدات فنية بسيطة ليتم تركيبها.

ومن جهته، أوضح مشرف منظومات اتصالات الواحات علي شناني أن خدمة “H+” تتحصل على التغطية من منظومة هاتف ليبيا، منوهاً إلى أن هذه الخدمة سوف تتوفر في الواحات، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية للشركات النفطية.