بأمر من السراج .. هدم مبنى الكلية العسكرية للبنات في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت مليشيا ” النواصي ” التابعة لوزارة داخلية الوفاق شروعها فى تنفيذ قرار هدم وإزالة مبنى كلية البنات العسكرية وتدريب ضابطات الشرطة الواقعة بمدخل شارع عمر المختار وسط العاصمة طرابلس .

وقالت المليشيا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك اليوم السبت إن هذا الأمر يأتي فى إطار تنفيذاً لقرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والصادر بالخصوص يوم 18 أكتوبر الجاري بشأن تسليم وإزالة الكلية العسكرية للبنات.

وأضافت النواصي التي نشرت صوراً لإشراف قواتها على عملية الهدم : ” بدأت في تنفيذ القرار ، والبدء رفقة بلدية طرابلس في إزالة مقر الكلية “.

وأثار هدم الكلية موجة واسعة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بين معارض يرى بأنها خطوة غير مدروسة فى الوقت الذي يمكن الاستفادة فيه من مبانيها.