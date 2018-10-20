في أقل من شهر .. مداهمة أحد أوكار الرذيلة من الأفارقة في بنغازي

‏أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكّنت وحدة التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي، من ضبط عصابة من الجنسية الإفريقية، تقوم بممارسة الرذيلة وبيع الممنوعات في مدينة بنغازي .

وقال رئيس وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي المقدم أشرف الفايدي، إنه بعد ورود معلومة من أحد السكان بمنطقة الماجوري، باستغلال منزل بالمنطقة من قبل بعض العمالة الوافدة ،من الجنسية الإفريقية كمكانٍ للممارسة الرذيلة .

وأكّد الفايدي أنه تمت ليلة البارحة مداهمة المنازل، بعد ورود معلومات عن استغلاله لإدارة الحفلات والسهرات، وبيع الخمور وممارسة الرذيلة والزنا .

وأضاف أنه وبعد إعداد تقرير من عناصر الوحدة، تم فتح محضر، وأخذ الإذن من النيابة العامة بمداهمة المنزل، وتم ضبط جميع الجناة من النساء والرجال والخمور والأدوات الأخرى المستعملة في الرذيلة والزنا .

وتابع أنه تم التحقيق مع الجناة وإحالتهم إلى النيابة العامة والتي أمرت بإيداعهم بمؤسسة الإصلاح والتأهيل في منطقة الكويفية.

يشار إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها مداهمة أوكار الدعارة والرذيلة في مدينة بنغازي .

فقد تمكّنت التحريات العامة من مداهمة وكرٍ للدعارة في نهاية سبتمبر الماضي الذي يقطنه أفارقة، بمختلف الجنسيات يُمارس فيه الزنا والدعارة وشرب الخمور وتعاطيها .

وناشد رئيس وحدة التحريات العامة أصحاب المنازل المؤجرين للأجانب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعتها، وكذلك إجراء التحليل بشكل دوري لهم، وإبلاغ جهات الاختصاص عنهم، وعن أعدادهم وجنسياتهم