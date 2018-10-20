الأبعج يحذّر من نشر تحركات قوات الجيش في الكفرة 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر آمر منطقة الكفرة العسكرية العميد بالقاسم الأبعج، تعليماته بشأن منع نشر إي معلومة أو تحرُّك لأي قوةٍ تابعة للمنطقة العسكرية الكُفرة على صفحات التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام .

وحذّر الأبعج كافة المخالفين من العسكريين بأشد العقوبات العسكرية، والمساءلة القانونية.

وأوضح أن هذا التحذيرَ يأتي نظرًا لخطورة الوضع هناك، وحفاظًا على أرواح وسلامة الجنود، وحتى لا تتمكن العصابات التشادية من الحصول على الخطط العسكرية .

ولفت العميد بلقاسم الأبعج إلى أن الجيش سيقوم بـتأمين الطريق الرابط بين الكفرة وجالو خلال الأيام القادمة، وتفعيل البوابات الواقعة على طول الطريق .

وكان آمر منطقة الكفرة العسكرية قد وجه تحذيرًا رسميًا إلى الأجانب المتواجدين بالمنطقة كافة وغير المتحصلين على إجراءات إقامة، بمغادرتها خلال مدة لاتتجاوز الأسبوع