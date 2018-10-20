الجالية السودانية تحتفل بعامها الخمسين في المرج

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظّمت الجالية السّودانية المقيمة في مدينة المرج ،احتفالية بمناسبة تواجدها في مدينة المرج لأكثر من 50 عاماً .

وحضر الاحتفال الذي أقيم أمس الجمعة وفدًا عن القنصلية السودانية في دولة ليبيا، وعميد بلدية المرج العقيد وهبي الرخ، وعضو مجلس النواب عبد المنعم بوحسن، وعضو المؤتمر الوطني السابق الدكتور عزالدين العوامي، ومدير مديرية أمن المرج العميد عادل عبدالعزيز، وعديد من الشخصيات الاجتماعية بالمدينة .

وشهد الاحتفال عروضا تبرز الثقافة والتراث السوداني عبر فقرات فنية ومسرحية متنوعة نُظمت على خشبة مسرح المرج .

وفي ختام الحفل قدمت اللجنة المشرفة على الاحتفال ،شهادة تكريم لرئيس أركان الجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري، وعدد من الشخصيات الرسميّة والاجتماعية في مدينة المرج.