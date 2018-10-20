اعتماد النظام الأساسي للنقابة الوطنية للصحافيين الليبيين

أخبار ليبيا 24 – خاص

اعتمد رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة الوطنية للصحافيين الليبيين المهندس عمر الجطلاوي مشروع النظام الأساسي للنقابة .

وأعلن الجطلاوي اليوم السبت ،الانتهاء فعليًا من صياغة كل المواد والبنود بمشروع النظام .

وأكّد الجطلاوي – في تصريح سابق – أن اللجنة التأسيسية عقدت العديد من الاجتماعات المستمرة، لإعداد مشروع النظام الأساسي للنقابة.

وأوضح أنه تمت دعوة الأعضاء المؤسسين، الذين وافقوا على إنشاء النقابة في اجتماعها السابق؛ للمصادقة على مشروع النظام الأساسي .

وكشف رئيس اللجنة عن عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، للجنة التأسيسية للنقابة لتحدّد مكان وزمان الاجتماع التأسيسي الثالث، المتعلق باعتماد النظام الأساسي بشكلٍ نهائي