حفتر يأمر بتشكيل 5 كتائب لتطهير الجنوب

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أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر قراراً بتشكيل قوة مشتركة تتكون من خمس كتائب لتطهير الجنوب الليبي من العصابات المسلحة.

وخاطب القائد العام آمري اللواء العاشر مشاة والكتيبة 181 مشاة والكتيبة 177 مشاة والكتيبة 116 مشاة وكتيبة سبل السلام تحت إمرة عميد محمد المهدي الشريف لتجهيز وحداتهم بكامل أفرادها وعتادها وآلياتِها وأسلحتها وذخائرها لتنفيذ المهمة التي سُميت ( عملية حوض مرزق ).