لتر البنزين يقفز 10 أضعافه في الكفرة وشبكات التهريب تُكثف نشاطها…هل تُحل هذه الأزمة؟

أخبار ليبيا24- خاص

يعاني أهالي الجنوب الليبي من أزمات عدة، طرق متهالكة، وقوع المنطقة في مسالك ودروب التهريب المختلفة، البشر، والسيارات والسلع التموينية، ما زاد في إثقال كاهل ساكني الجنوب الليبي، إضافة إلى قلة ونقص الخدمات الأساسية الضرورية، ونقص المحروقات وأهمها الوقود الذي ارتفع سعره إلى أضعاف سعره الرسمي بـ 10 مرات أحياناً.

ورغم عديد المناشدات للسلطات القائمة في البلاد، سواء في شرق ليبيا أو غربها، من أجل التدخل لإنهاء أزمة نقص الوقود الحاد في الجنوب الليبي، لكن لا حياة لمن تنادي إلى الآن، وتسببت هذا الأزمة وهذا النقص قي اصطفافهم أمام المحطات للتزود بالوقود لساعات طويلة، فيما يضطر المواطنين أحياناً لشراء البنزين من السوق السوداء بـأسعار خيالية.

السوق السوداء

في السوق الموازية (السوق السوداء) وصل سعر لتر البنزين إلى أكثر من 3 دينار ليبي، في دولة تنتج ما يقارب عن مليون برميل من النفط في اليوم الواحد.

وكان أهالي الجنوب، قد أرسلوا نداء استغاثة للنظر في حالتهم المتعطلة بسبب أزمة الوقود المستمرة منذ أعوام، مطالبين الجهات المختصة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الملف.

إضراب السائقين

وتعقيداً للوضع أكثر أعلن سائقي شاحنات نقل الوقود في وقت سابق إضرابهم، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة على الطريق إلى مدينة الكفرة – التي تبعد حوالي 1050 كلم شمال طرابلس بسبب تواجد قطاع الطرق وأعمال الحرابة إضافة إلى تهالك الطريق الرابط بين المدينة ومدينة جالو، وتأخر شركة البريقة في دفع رسوم النقل للسائقين.

سوق المثلث

ومازاد الطين بله، انتشار عصابات التهريب في هذه المنطقة، هو وقوع مدينة الكفرة على الحدود الليبية، حيث تجاور 3 دول أفريقية “السودان، وتشاد، ومصر”، والتي يعتبر فيها سعر الوقود مرتفعاً جداً، كما يقوم ضعاف النفوس من المهربين بتهريبها وبيعها في منطقة تسمى “المثلث” الذي يبعد عن مدينة الكفرة حوالي 400 كيلو جنوب المدينة حيث يصل سعر اللتر الواحد فيها إلى 6 دينار ليبي.

شكاوى

والتقى فريق “أخبار ليبيا24” بالتواتي رافع، وهو مدير لإحدى محطات البنزين، لتستطلع منه عن قرب مدى الأزمة، حيث أوضح أن سائقي شاحنات الوقود يشتكون من الطريق المتهالك لإيصال شحنات الوقود إلى المدينة.

وأضاف رافع أن تهالك الطريق تسبب في أعطال في شاحناتهم وأهمها تهالك الإطارات والتي بات سعرها مرتفعاً جداً نتيجة ارتفاع الدولار حتى أصبح إيجار الشاحنة لا يغطي مصروفات السفر من موقع مستودع رأس المنقار بنغازي إلى مدينة الكفرة ذهاب وإياب، ناهيك عن تدهور الأوضاع الأمنية فأغلب السائقين يعتذرون عن خوض غمار هذه الرحلة.

وأكد مدير المحطة أنه تمت مخاطبة مؤسسة النفط في بنغازي أكثر من مرة بالخصوص، وفي انتظار عقد اجتماع البلدية مع المؤسسة بخصوص زيادة حصة المدينة، وإحضار الوقود من مستودع السرير، حيث ستكون المسافة قريبة جداً ليتوفر في جميع المحطات لتفتح أبوابها أمام المواطنين وبشكل يومي.

اجتماعات

ومن جهته، أفاد عضو المجلس البلدي لبلدية الكفرة مسعود عبدالله أنه تم عقد اجتماع بشركة المبيعات النفطية في مدينة بنغازي قبل أسبوعين، وضم الاجتماع مدير إدارة المبيعات بالمنطقة الشرقية عطية لطيوش، ومدير إدارة المستودعات علي لحوتي، ومدير مستودع السرير خالد الحاسي، بحضور عدد من مدراء الشركات العاملة وهي” ليبيا نفط، والشرارة، الراحلة، والطرق السريعة، وبعض الأجهزة الأمنية، وإدارة الوقود العسكري، لمناقشة مشكلة نقص الوقود، وزيادة الحصة التي تصل للمدينة.

وأشار عبدالله إلى أنه تمت الموافقة على منح بلدية الكُفـــرة كمية كبيرة من الوقود تصل عدد 2 مليون لتر من الوقود كحصة شهرية، حيث تم الاتفاق على أن تصل من مستودع السرير، وذلك لقرب المسافة إلى مدينة الكُفــــرة.

معاناة مواطن

ويقول أحد مواطني المدينة إن الأزمة أصبحت حديث الشارع اليوم خاصة سكان المناطق في ضواحي المدينة، لافتاً إلى أنهم يعانون من طول المسافة للوصول للمدينة لقضاء حوائجهم.

وتحدث المواطن – الذي فضل عدم ذكر اسمه لمراسل الوكالة – أقيم في منطقة الطلاب التي تبعد عن وسط المدينة حوالي 40 كيلو، وبحكم عملي أذهب للمدينة مرتين في اليوم ذهاب وعودة، ولكن بسبب نقص الوقود وارتفاع سعره في السوق السوداء، أصبحت أذهب للعمل مرتان فقط في الأسبوع.

وأبدى المواطن انزعاجه من المشكلة، نظراً لقرب موعد انطلاق الدراسة للعام الحالي، قائلاً “ماذا سأفعل أنا وأهالي المنطقة لإحضار أبنائنا للمدارس والجامعة في ظل نقص الوقود”.

تجار السوق السوداء

وفي ذات الشأن، تحدث أحد بائعي الوقود على الطريق العام بالقرب من سوق العرب – لـ”أخبار ليبيا24″- أنهم يقومون بشراء الوقود بأسعار عالية من أصحاب السيارات الصحراوية الذين بدورهم يقومون بإحضاره من المدن والمناطق الأخرى في براميل كبيرة.

وأضاف البائع – الذي رفض الكشف عن هويته – أنه يتم تفريغ البنزين في جالونات صغيرة ونقوم نحن بدورنا ببيعها في السوق السوداء بسعر 2 دينار للتر لنا، ويقوم الباعة من بعدنا ببيعه للمواطن بسعر 2.5 و 3 دينار.