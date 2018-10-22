مجلس النواب والدولة يتفقان على تشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين عضو المجلس الرئاسي الذي يتم اختياره وترشيحه عن الأقاليم الثلاثة يجب أن يتحصل على نسبة معينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم بوحسن إن مجلس النواب وافق على المقترح المقدم من قبل مجلس الدولة الذي يتمثل في تشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عنه .

وذكر بوحسن – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أنه سيتم آلية الاختيار داخل مجلس النواب، لافتاً إلى أن عضو المجلس الرئاسي الذي يتم اختياره وترشيحه عن الأقاليم الثلاثة يجب أن يتحصل على نسبة معينة لتتم الموافقة عليه .

وأوضح أن المرشح عن إقليم برقة مثلاً، يجب أن يتحصل على نسبة 40 % من أعضاء برقة بمجلس النواب ، ونسبة 20% من أعضاء برقة التابعين لمجلس الدولة لتتم الموافقة عليه وترشيحه لهذا المنصب ، وهكذا بين كل إقليم على حدى، وتعد هذه آلية لاختيار المرشح عن الأقليم .

وأضاف بوحسن قائلاً بعد التصويت واختيار الممثلين عن كل إقليم يجتمع الثلاثة لاختيار رئيس للمجلس الرئاسي في بحر أسبوعين فقط ، وفي حال عدم التوافق فيما بينهم يتم تغيير المرشحين الثلاثة .

أما بخصوص رئيس الحكومة، ذكر أن اختياره يتم عن طريق المجلس الرئاسي في حالة الاتفاق فيما بينهم ، يقوم بموجبه تشكيل حكومة وحدة وطنية تقدم لمجلس النواب لتنال الثقة فقط لا غير، لأن ثقة الحكومة يمنحها مجلس النواب فقط

ولا علاقة لمجلس الدولة بهذا الأمر .

وتابع بوحسن حديثه أنه لا يتم دسترة أي شيء أو تعديل في الإعلان الدستوري ولا توقيع أي مقترح إلا بإلغاء المادة الثامنة ، أما فيما يخص التصويت على قانون الاستفتاء فهو يحتاج إلى جلسة مكتملة النصاب ، والتصويت بــ “120” صوت لتعديل الإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء ومجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية .