مركز شرطة سوسة يضبط 140 لتر من الخمور محلية الصنع

أشخاص يقومون بتصنيع الخمور في أحد المنازل في مدينة سوسة

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أخبار ليبيا24

ضبط أعضاء التحريات في مركز شرطة مدينة سوسة التابع لمديرية أمن شحات شخصين بحوزتهما 140 لتر من الخمور محلية الصنع في المدينة.

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات حسن أبو كريم إن معلومات وردت من مصادر خاصة ، مفادها وجود أشخاص يقومون بتصنيع الخمور في أحد المنازل في مدينة سوسة ( 20 كلم شرق مدينة شحات).

وأضاف أبو كريم أنه تم تكليف عناصر التحريات في المركز من أجل جمع المعلومات حول البلاغ المقدم والتأكد من صحتها، و بعد التأكد منها أخطرت النيابة العامة وتمت مداهمة المنزل وضبط شخصين وبحوزتهما خمور محلية الصنع وأدوات لتعاطي المخدرات.

وأوضح أنه خلال التحقيقات مع المتهمين اعترفوا بتصنيع الخمور لغرض الإتجار والتعاطي، كما أنه سيتم إحالتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة فور الانتهاء من الإجراءات القانونية حيال ذلك.

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