مروج اليد لفئة الناشئين يحتفل بحصوله على الترتيب الأول ببطولة ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم فريق نادي المروج لكرة اليد لفئة الناشئين احتفال بعد فوزه في نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد لفئة الناشئين المقامة بمدينة المرج.

وأجريت مراسم تكريم الفائزين وتوزيع شهادات التقدير على لاعبي الفريق المتوجين باللقب، إضافة إلى تكريم الطاقم الفني والإداري لنادي المروج على الإنجاز الذي تحقق .

يشار إلى أن فريق المروج تحصل على الترتيب الأول للبطولة، ونال فريق النصر الترتيب الثاني، فيما جاء فريق الجزيرة ثالثاً الترتيب من ثم النجمة رابعاً .

وقد حضر الاحتفال الذي أقيم يوم أمس الأول عميد بلدية المرج عقيد وهبي الرخ ومدير مديرية أمن المرج عميد عادل عبدالعزيز وعدد من مسؤولي القطاعات ببلدية المرج ولفيف من أهالي مدينة المرج .