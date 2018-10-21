“أخبار ليبيا24” تكشف أسرار اجتماع إلغاء الأهلي واستضافة النصر

أخبار ليبيا24- خاص

بعد الاتفاق على عقد اجتماع يضم فرق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم التابعة للمنطقة الشرقية أمس السبت باستضافة نادي الأهلي بنغازي ينشر النادي بشكل مفاجئ على صفحته على “فيسبوك” ليلة البارحة تنويهًا كتب فيه “تم إلغاء الاجتماع الذي كان من المقرر أن ‏يقام ‏مساء الأحد في النادي الأهلي، ‏والذي يجمع فرق المجموعة الأولى ‏بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم”، دون أن يبدي أسباب الإلغاء.

وبشكل مفاجئ أيضاً تجتمع الأندية ظهر السبت في مقر نادي النصر باستثناء أندية الأهلي بنغازي، وخليج سرت.

واتفقت الأندية خلال اللقاء على عدة نقاط لعل أبرزها عدم لعب مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم إلا بعد تقديم الدعم للأندية وأن تكون آلية الهبوط والصعود بواقع صعود فريقين وهبوط فريقين من كل مجموعة واعتماد الملاعب التي تحت الصيانة وفقًا للمعايير التي اعتمدت للملاعب الأخرى.

وطالبت الأندية بالحصول على مقابل مالي للنقل المرئي للمباريات، إضافة إلى ضرورة دعم شركة المنشآت الرياضية لكي تؤدي عملها على أكمل وجه.

يشار إلى أن الأندية اتفقت على تكوين لجنة من مندوبي الأندية للاجتماع مع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة لشؤون الهيئات والمكلف بهيئة الشباب والرياضة عبد الرحمن الاحيرش.

كما اتفقت الأندية على عقد اجتماع جديد يوم الخميس المقبل في منطقة الأبيار في استضافة نادي الأنوار.