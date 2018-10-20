تعرّف على قائمة منتخب ليبيا المشاركة في بطولة شمال إفريقيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

يدخل المنتخب الليبي لكرة القدم تحت 15 عاماً معسكرًا تحضيرياً داخلياً بطرابلس في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري .

ويأتي هذا المعسكر؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المنتظر إقامتها في تونس نوفمبر القادم .

وتضمّ قائمة ليبيا المشاركة في البطولة ،اللاعب مؤيد مرسال، ومحمد المشاط، من نادي اليرموك، والاعب محمد الطاهر محمد، وعبد المالك التاجوري، وعاصم مفتاح عمار، من نادي الأهلي طرابلس، واللاعب محمد عادل رمضان، وياسين عبود، ومحمد حبرات من نادي الاتحاد، واللاعب مختار عمر محمد، ومحمد ناصر الحضيري، من نادي النصر، واللاعب فرج ناصر فكرون، ومؤيد فرج ساطي، وحسام سليم الزياني، من نادي الأهلي بنغازي، واللاعب خالد عبد الرحمن محمد، من نادي الأندلس، واللاعب عزالدين عبد العاطي البكوش، من نادي الشط، واللاعب محمد فتحي سويسي من نادي المدينة، واللاعب محمد مجدي علي من نادي الاتحاد المصراتي، وأمجد إدريس، وعبد المالك كامل البرناوي، من الأولمبي، وأخيرًا اللاعب معاذ أبوبكر من نادي الفتح.